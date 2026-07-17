Продажи A Plague Tale резко выросли после анонса Resonance

Компания PULLUP Entertainment сообщила о высоких показателях продаж своих игр за первый квартал 2026/27 финансового года, при этом продажи A Plague Tale значительно выросли после анонса Resonance: A Plague Tale Legacy.

Согласно финансовому отчёту компании, с момента анонса Resonance: A Plague Tale Legacy в начале июня 2026 года было продано более 500 000 копий A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem. Издатель также сообщил, что предстоящая игра достигла рекордных показателей по количеству добавлений в списки желаний для всей франшизы на всех платформах примерно за 50 дней до ее выхода 27 августа 2026 года.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 также продолжила демонстрировать высокие коммерческие показатели. PULLUP Entertainment сообщила, что в первом квартале 2026/27 финансового года было продано больше копий игры, чем за аналогичный период 2025/26 финансового года, что сделало её одним из крупнейших источников дохода от продаж старых игр.

Издатель также отметил несколько других игр, показавших хорошие результаты в этом квартале, включая Absolum, Atomic Heart, John Carpenter’s Toxic Commando, Marvel Cosmic Invasion, RoadCraft, SnowRunner и Train Sim World.

PULLUP Entertainment также сообщила о положительном интересе игроков к недавно анонсированным проектам, таким как Bradley The Badger, Magicians: The Devil’s Deal и Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster. Компания подтвердила, что в настоящее время у неё в разработке 14 проектов, включая Resonance: A Plague Tale Legacy, Gallipoli, Road Kings, Warhammer 40,000: Space Marine 3 и BioEden.

За квартал, закончившийся 30 июня 2026 года, выручка PULLUP Entertainment составила 44,4 млн евро, что на 44,0% меньше, чем годом ранее. Новые релизы принесли 1,9 млн евро, а выручка от продаж старых альбомов достигла 40,1 млн евро. Без учёта отложенной выручки выручка от продаж старых альбомов осталась практически стабильной и составила 39,3 млн евро по сравнению с 39,4 млн евро за тот же квартал прошлого года.