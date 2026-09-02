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Resonance: A Plague Tale Legacy 27.08.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.4 254 оценки

Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy опубликовали хвалебный трейлер игры

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Разработчики из Asobo Studio опубликовали на YouTube хвалебный трейлер своей новой игры Resonance: A Plague Tale Legacy. Видео вышло примерно через неделю после релиза и посвящено реакции игроков и критиков. В описании к видео разработчики признаются, что сильно тронуты теплым приемом, и благодарят сообщество за поддержку, призывая продолжать делиться впечатлениями. Релиз уже состоялся на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Среднестатистические оценки на агрегаторе Metacritic подтверждают успех новинки, где игра получила "В основном положительные" отзывы. На PC оценка держится на отметке 84-85 баллов при около 40 рецензиях, на Xbox Series X|S - 83–84 балла, а на PlayStation 5 - 78 баллов. Пользовательский рейтинг при этом стабильно держится около 8,1 из 10.

Журналисты сходятся во мнении, что студия совершила смелый шаг, уйдя от классического стелса в сторону более экшен-ориентированного приключения в духе Uncharted или Tomb Raider. В число главных достоинств попали эмоциональный сюжет и харизматичные персонажи, живописная графика с атмосферой Средиземноморья и переплетением с греческой мифологией, качественный саундтрек, а также разнообразный геймплей, включающий бои, исследования и головоломки. Некоторые издания, такие как Dexerto, Region Free и Gameliner, поставили игре максимальные 100 баллов, назвав ее одним из главных сюрпризов года и серьезным претендентом на звание "Игра года".

Всё оружие в Resonance: A Plague Tale Legacy - клинки из гробниц героев и достижение "Расхитительница"
Трейлеры 17
17
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Беркут Слеер

Управление удобное в смысле клавиши переназначать можно, уклон сразу на пятую кнопку мыши, крюк на 4. Добивания зрелищные, игра не затянута, за день пройти можно.

3
ПтирЯ

"В число главных достоинств попали эмоциональный сюжет и харизматичные персонажи" - напихали в игру повесточного шлака по самые гланды. От первой игры осталось только одно название. В топку

3
Пользователь ВКонтакте

Неплохая игра, молодцы. // Владислав Тишков

1
PuaJl4eJl

Игра классная,кому не нравится пусть идут лесом,играют в свои сосалики)

1
Neko-Acheron

Я рад такому расположению дел ))

1