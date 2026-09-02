Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy опубликовали хвалебный трейлер игры

Разработчики из Asobo Studio опубликовали на YouTube хвалебный трейлер своей новой игры Resonance: A Plague Tale Legacy. Видео вышло примерно через неделю после релиза и посвящено реакции игроков и критиков. В описании к видео разработчики признаются, что сильно тронуты теплым приемом, и благодарят сообщество за поддержку, призывая продолжать делиться впечатлениями. Релиз уже состоялся на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Среднестатистические оценки на агрегаторе Metacritic подтверждают успех новинки, где игра получила "В основном положительные" отзывы. На PC оценка держится на отметке 84-85 баллов при около 40 рецензиях, на Xbox Series X|S - 83–84 балла, а на PlayStation 5 - 78 баллов. Пользовательский рейтинг при этом стабильно держится около 8,1 из 10.

Журналисты сходятся во мнении, что студия совершила смелый шаг, уйдя от классического стелса в сторону более экшен-ориентированного приключения в духе Uncharted или Tomb Raider. В число главных достоинств попали эмоциональный сюжет и харизматичные персонажи, живописная графика с атмосферой Средиземноморья и переплетением с греческой мифологией, качественный саундтрек, а также разнообразный геймплей, включающий бои, исследования и головоломки. Некоторые издания, такие как Dexerto, Region Free и Gameliner, поставили игре максимальные 100 баллов, назвав ее одним из главных сюрпризов года и серьезным претендентом на звание "Игра года".