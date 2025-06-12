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Resonance: A Plague Tale Legacy 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
6.7 25 оценок

Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy представили три новых арта

Gruz_ Gruz_

Несомненно, одним из самых ярких событий прошедшей Xbox Games Showcase было появление приключенческой игры в жанре экшин Resonance: A Plague Tale Legacy.

Этот спин-офф от Asobo Studios выйдет в следующем году, и чтобы не мучить фанатов ожиданием, французская студия показала три арта, выполненных художниками Дамьеном Папе, Томом Хисбергом и Маттео Тавеккио.

Действие игры разворачивается за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. Теперь мы будем играть за Софию, угодившую на остров Минотавра, где каждый шаг может стать роковым, а выживание зависит от хитрости игрока. Для этого придется обмануть врагов, разгадать древние секреты и встретиться с мифическим созданием, которое сокрыто в сердце сокрушительного проклятия.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S предположительно в 2026 году.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
FamousVellin

Кинцовая Фем-сцанина, как и прошлые две части...

14
Ivan54565

Ты вообще играл в предыдущие части? (А дай угадаю, нет)

3
Пользователь ВКонтакте

По природным ландшафтам и историческим пейзажами здесь разрабы, конечно, хороши в своём деле🤝 Сюжет на четвёрку, графоний на пять с плюсом, как и оптимизон. Вот ради таких игр и нужно покупать самые топовые карты, чтоб насладиться величественной картинкой в купе с комфортной производительностью 👍 // Nvidia Power

6
mrPsyna

Ты это по 3м скринам определил?

1
tvorog8088

О, это будем ждать, клёвые игры делают, из списка для повторного прохождения каждые несколько лет.

5
kotasha

Чёт графоний какой та не очень особенно лоурезные текстуры прям видно, прошла часть была весьма требовательной.

5
SnobbishGhost

это концепт арты

2
Ivan54565

До выхода еще доработают.

1
Ivan54565

Очень жду. Предыдущие 2 шедевры. Может, после выхода Resonance будут дальше развивать историю, очень бы хотелось.

5
langquest64

Интересно: чем заменят фишку с крысами и алхимией в этой части?

2
ГАЗ-М20

Да, хотелось бы уже чего-то новенького, крысы поднадоели уже. Хотя с другой стороны, эта серия прочно ассоциируется именно с этой механикой. В принципе можно подобрать аналоги - каких-нибудь насекомых, зыбучие пески или мифических тварей, раз уж тут речь идет о Минотавре.

1
langquest64 ГАЗ-М20

В ролике показали нить Ариадны, это единственное что можно связать с будущим геймплеем, но не факт что это не будет обычной декорацией.