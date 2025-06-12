Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy представили три новых арта

Несомненно, одним из самых ярких событий прошедшей Xbox Games Showcase было появление приключенческой игры в жанре экшин Resonance: A Plague Tale Legacy.

Этот спин-офф от Asobo Studios выйдет в следующем году, и чтобы не мучить фанатов ожиданием, французская студия показала три арта, выполненных художниками Дамьеном Папе, Томом Хисбергом и Маттео Тавеккио.

Действие игры разворачивается за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. Теперь мы будем играть за Софию, угодившую на остров Минотавра, где каждый шаг может стать роковым, а выживание зависит от хитрости игрока. Для этого придется обмануть врагов, разгадать древние секреты и встретиться с мифическим созданием, которое сокрыто в сердце сокрушительного проклятия.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S предположительно в 2026 году.