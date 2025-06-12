Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy представили три новых арта

Несомненно, одним из самых ярких событий прошедшей Xbox Games Showcase было появление приключенческой игры в жанре экшин Resonance: A Plague Tale Legacy.
Этот спин-офф от Asobo Studios выйдет в следующем году, и чтобы не мучить фанатов ожиданием, французская студия показала три арта, выполненных художниками Дамьеном Папе, Томом Хисбергом и Маттео Тавеккио.
Действие игры разворачивается за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. Теперь мы будем играть за Софию, угодившую на остров Минотавра, где каждый шаг может стать роковым, а выживание зависит от хитрости игрока. Для этого придется обмануть врагов, разгадать древние секреты и встретиться с мифическим созданием, которое сокрыто в сердце сокрушительного проклятия.
Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S предположительно в 2026 году.
Кинцовая Фем-сцанина, как и прошлые две части...
Ты вообще играл в предыдущие части? (А дай угадаю, нет)
По природным ландшафтам и историческим пейзажами здесь разрабы, конечно, хороши в своём деле🤝 Сюжет на четвёрку, графоний на пять с плюсом, как и оптимизон. Вот ради таких игр и нужно покупать самые топовые карты, чтоб насладиться величественной картинкой в купе с комфортной производительностью 👍 // Nvidia Power
Ты это по 3м скринам определил?
О, это будем ждать, клёвые игры делают, из списка для повторного прохождения каждые несколько лет.
Чёт графоний какой та не очень особенно лоурезные текстуры прям видно, прошла часть была весьма требовательной.
это концепт арты
До выхода еще доработают.
Очень жду. Предыдущие 2 шедевры. Может, после выхода Resonance будут дальше развивать историю, очень бы хотелось.
Интересно: чем заменят фишку с крысами и алхимией в этой части?
Да, хотелось бы уже чего-то новенького, крысы поднадоели уже. Хотя с другой стороны, эта серия прочно ассоциируется именно с этой механикой. В принципе можно подобрать аналоги - каких-нибудь насекомых, зыбучие пески или мифических тварей, раз уж тут речь идет о Минотавре.
В ролике показали нить Ариадны, это единственное что можно связать с будущим геймплеем, но не факт что это не будет обычной декорацией.