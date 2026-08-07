Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy раскрыли ключевые черты характера Софии в новом трейлере

Издательство Focus Entertainment совместно с разработчиками из Asobo Studio представили новый трейлер приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy. Видео полностью сфокусировано на Софии — бесстрашном капитане корабля, которая так полюбилась фанатам. Актриса Анна Деметриу, озвучившая героиню, приоткрыла завесу тайны над ее сложным характером, внутренней силой и личными потрясениями, сформировавшими ее железную волю.

Сюжет перенесет игроков на живописный, но полный опасностей остров Крит за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. Нам предстоит узнать, как София завоевала свой авторитет среди пиратов и с какими древними мифами ей пришлось столкнуться в прошлом. Разработчики обещают бережно отнестись к лору франшизы, связав историю молодой контрабандистки с общей мифологией мрачной вселенной.

Игровой процесс при этом претерпит серьезные изменения, уходя от привычного стелса в сторону динамичного экшена в стиле Tomb Raider. Вместо того чтобы прятаться в тенях и обходить врагов стороной, София будет активно вступать в открытый бой. Партнеры из Focus Entertainment обещают зрелищные схватки на ближней дистанции, механики уклонений и яростные контратаки, что сделает геймплей динамичным и контактным.

Отправиться в это морское путешествие можно будет уже 27 августа 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.