Разработчики Resonance объяснили верность движку Zouna Engine и высказались о версии для Switch 2

Массовый переход современных студий на коммерческий движок Unreal Engine 5 не затронул французскую команду Asobo Studio. В недавнем интервью создатели приключенческого экшена Resonance A Plague Tale Legacy раскрыли технические подробности собственного проприетарного инструмента Zouna Engine, объяснив причины верности внутренним технологиям.

Креативный директор студии Давид Дедейн отметил, что владение собственным программным обеспечением дает разработчикам колоссальное преимущество перед конкурентами. Студии не приходится подстраиваться под чужие стандарты или бороться с громоздким кодом универсальных движков. Высочайший уровень графики достигается строгой концентрацией усилий на вертикали коридорного приключения, где каждый игровой метр полируется вручную.

Поскольку это собственный движок, команда имеет возможность максимально точно настраивать рабочий процесс под конкретные задачи. Достичь выдающегося визуального уровня удается именно благодаря концентрации на строго определенной цели, создавая линейное приключение. Базовые технологии, программисты рендеринга и художники работают в полной гармонии, двигая проект вперед.

- Давид Дедейн, креативный директор Asobo Studio

Разработчик также подчеркнул, что фундаментальные программные блоки Zouna Engine одновременно лежат в основе двух совершенно разных линеек студии. Один и тот же технический базис обслуживает глобальный авиасимулятор Microsoft Flight Simulator и мрачную средневековую сагу A Plague Tale. Несмотря на кардинальные различия в функциональных надстройках и игровом процессе, общая архитектура рендеринга остается единой, развиваясь силами штатных программистов.

Отвечая на вопросы о внедрении передовых технологий, включая трассировку лучей и современные методы реконструкции изображения, Дедейн заявил о полной готовности движка к будущим аппаратным вызовам. Независимость от сторонних корпораций позволяет студии внедрять графические инновации точечно, избегая просадок оптимизации на релизе.

Отдельно в беседе затронули тему возможного появления проекта на гибридной консоли Switch 2 от компании Nintendo. На прямой вопрос ведущего о шансах выпуска версии для портативной системы Дедейн ответил предельно лаконично, ограничившись репликой посмотрим. Постановщик отказался раздавать аудитории поспешные обещания, несмотря на высокий интерес фанатов платформы к технологичным сюжетным играм.