Resonance: A Plague Tale Legacy может стать примером хорошей оптимизации среди современных AAA-игр

Resonance: A Plague Tale Legacy показывает, что современная AAA-графика не обязательно требует трассировки лучей.
Французская студия Asobo, известная по Microsoft Flight Simulator и серии A Plague Tale, решила не добавлять RT в новую игру. Вместо этого разработчики сосредоточились на возможностях собственного движка и оптимизации.
Результаты выглядят убедительно. На RTX 5080 в разрешении 4K с ультранастройками и DLAA игра работает примерно при 75 FPS. При использовании DLSS Quality частота кадров увеличивается приблизительно до 120 FPS.
При этом проект демонстрирует хорошую производительность не только на мощных видеокартах. Даже GTX 1650 показывает более высокий результат, чем в предыдущей части, A Plague Tale Requiem.
Красавчики уже потому, что свой движок сделали и развивают - почти подвиг сегодня
Плоская растеризация без какой-либо интерактивности, динамики, нанитов и даже софтверного люмена выдаёт 86фпс в 1440p рендере на 5080. Тут отвратный оптимизон для таких вводных)
Даже, прости господи, свалкер дна с люменом, нанитами, динамической сменой времени суток и погоды выдаёт на 18% кадров больше)
Игра изумительная. Прошёл с удовольствием.
Да,оптимизон норм,неделю назад прошел,нра-а-аится
А может и не стать