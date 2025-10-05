Resonance: A Plague Tale Legacy номинирована на награду "Most Wanted" на Golden Joystick Awards

Как говорят, серия Plague Tale является одной из самых недооценённых игр в истории. Она предлагает вам погрузиться в мир, полный ярких эмоций и увлекательного игрового процесса. Кроме того, в этой франшизе вскоре появится новая игра.

В прошлом году студия Asobo Studio анонсировала проект под названием Resonance: A Plague Tale Legacy, который больше похож на спин-офф, чем на продолжение, и несмотря на это, игра уже получила номинацию на премию «Most Wanted» на Golden Joystick Awards 2025.

Несмотря на то что игра осталась незамеченной многими, она, безусловно, имеет потенциал стать одним из лучших релизов следующего года, так как Asobo Studio ещё не достигла своей цели с франшизой A Plague Tale.

И теперь Resonance: A Plague Tale Legacy была номинирована на премию «Most Wanted». Номинации на Golden Joystick Awards недавно были объявлены в различных категориях, и эта игра также получила своё место среди номинантов, что свидетельствует о её популярности.

Тем не менее, похоже, что на этом её путь может закончиться, так как ей предстоит конкурировать с такими громкими проектами, как GTA 6, The Witcher 4, OD, Marvel's Wolverine и другими, которые имеют гораздо более высокую известность.

В Resonance вас ждёт путешествие вместе с Софией, впервые появившейся в A Plague Tale: Requiem. Пока не было представлено игрового трейлера, но, по всей видимости, в этот раз игра обойдётся без крыс и сосредоточится на совершенно другом.

Однако, стала игрой с наибольшим количеством номинаций на премию «Most Wanted» стала Clair Obscur: Expedition 33. Церемония награждения состоится 20 ноября.