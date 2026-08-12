Resonance: A Plague Tale Legacy получила новый сюжетный трейлер

Focus Entertainment и Asobo Studio погружают нас в глубины Острова Минотавра в новом трейлере Resonance: A Plague Tale Legacy, релиз которой состоится 27 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

То, что должно было стать ограблением века для Софии и банды её покойного отца, пошло совершенно не так. Она сбежала из Венеции, чтобы выжить, и теперь должна проложить свой собственный путь через тайны Острова Минотавра, имея в качестве единственного спутника свою верную союзницу Лени.

Resonance: A Plague Tale Legacy сохраняет атмосферу серии A Plague Tale и переносит вас в забытый мир, построенный на странно величественных руинах древней цивилизации. Несмотря на силу и ловкость юной Софии в бою, эта гонка с тёмным прошлым не предлагает ей убежища. Скрываясь в тени, ужасная сила следит за каждым ее шагом.

По мере того, как игроки будут узнавать о детстве Софии, им придётся столкнуться с реальностью, скрывающейся за легендарными мифами, и разгадать неизвестное происхождение Макулы.