Resonance: A Plague Tale Legacy стала лучшей игрой серии по онлайну в Steam

Спин-офф Resonance: A Plague Tale Legacy, вышедший 27 августа, показал лучший старт в истории франшизы A Plague Tale на платформе Steam. Менее чем за двое суток после релиза игра достигла пикового онлайна в 5 468 одновременных игроков, установив новый рекорд серии.
Новинка обошла Requiem на 541 игрока и стала самой успешной игрой серии по количеству одновременно играющих пользователей в Steam.
Хоть цифры и не выглядят огромными на фоне крупнейших AAA-релизов, для сюжетной одиночной серии это лучший старт за всю историю франшизы и хороший знак для нового направления, в котором Asobo Studio сделала ставку на приключенческий экшен с Софией в главной роли.
игра хороша,тока первые 3-4 часа ,дальше кал и темные локации уебищные
В первых двух стелс и крысы, а здесь больше загадок и экшена, значит второе нравится больше. Мне самому эта часть больше прошлых понравилась
Не, нах, пусть сами играют за Тесея женщину
Красиво, но тупо и неинтересно, снёс часа через четыре. Никакого сравнения с предыдущими частями.Такое ощущение ,что игру спецом делали чтоб в каждом кадре показывать какая крутая любительница женских прелестей под нашим управлением, и какие тупые мужики вокруг. Если к Амисии и Хьюго сразу проникаешься симпатией и сочувствием, то здесь просто раздражение, от бессмысленности происходящего.