Resonance: A Plague Tale Legacy стала лучшей игрой серии по онлайну в Steam

Спин-офф Resonance: A Plague Tale Legacy, вышедший 27 августа, показал лучший старт в истории франшизы A Plague Tale на платформе Steam. Менее чем за двое суток после релиза игра достигла пикового онлайна в 5 468 одновременных игроков, установив новый рекорд серии.

Новинка обошла Requiem на 541 игрока и стала самой успешной игрой серии по количеству одновременно играющих пользователей в Steam.

Хоть цифры и не выглядят огромными на фоне крупнейших AAA-релизов, для сюжетной одиночной серии это лучший старт за всю историю франшизы и хороший знак для нового направления, в котором Asobo Studio сделала ставку на приключенческий экшен с Софией в главной роли.