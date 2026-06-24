Resonance: A Plague Tale Legacy становится более экшен-ориентированной, но сохраняет упор на головоломки

Asobo Studio раскрыла новые подробности Resonance: A Plague Tale Legacy — третьей части серии, которая станет заметным отходом от привычной формулы франшизы. В рамках превью разработчики показали демоверсию проекта и рассказали о ключевых изменениях.

События игры развернутся в 1333 году, за 15 лет до истории Амисии и Хьюго. Главной героиней станет София — знакомая игрокам по A Plague Tale: Requiem. По сюжету она отправляется на остров Минотавра у берегов Крита, где пытается раскрыть связь с древней историей Prima Macula.

Одной из главных особенностей станет система двух временных линий. Помимо Софии, игрокам дадут управлять Тесеем, легендарным героем древнегреческих мифов. Сегменты за Тесея предложат другой стиль боя, новых противников и более выраженную мифологическую атмосферу.

Самое заметное изменение касается игрового процесса. Если предыдущие части делали ставку на скрытность и избегание конфликтов, то теперь Resonance превращается в полноценный приключенческий экшен. София вооружена мечом и кинжалом, умеет парировать атаки, уклоняться, оглушать противников и использовать крюк-кошку для взаимодействия с окружением во время боёв.

При этом стелс никуда не исчез окончательно, но его роль заметно сократилась. Теперь скрытные устранения работают скорее как способ получить преимущество перед открытым столкновением, а не как основной метод прохождения.

Однако по итогам знакомства с демоверсией журналисты отмечают, что сильнее всего впечатляют вовсе не сражения. Главным достоинством проекта называют головоломки, которые активно используют особенности локаций, исследование древних руин и переходы между разными эпохами.

По словам Asobo, разработка игры продолжается почти четыре года, а команда была расширена примерно до 80 человек для реализации новой боевой системы и увеличенного масштаба проекта.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится 27 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игра также появится в Game Pass в день выхода.