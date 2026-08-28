Resonance: A Plague Tale Legacy стартовала в Steam с 4,5 тыс. игроков и рейтингом 87% - игроки тепло встретили игру

Вышедшая 27 августа Resonance: A Plague Tale Legacy получила довольно скромный старт в Steam. Согласно данным SteamDB, максимальное количество одновременно играющих в новинку составило 4 547 человек. Именно такого показателя игра достигла 27 августа, и на данный момент он остаётся её рекордным значением.

При этом пользовательская оценка проекта выглядит значительно лучше. Сейчас рейтинг игры составляет 87,20% на основании 313 отзывов, что соответствует категории «Очень положительные».

Таким образом, Resonance: A Plague Tale Legacy пока демонстрирует довольно заметный разрыв между количеством игроков и их впечатлениями от игры. Несмотря на сравнительно небольшой пиковый онлайн, те, кто уже успел познакомиться с новым приключением Софии, в большинстве своём оценивают его положительно.

Для сравнения, предыдущая часть серии, A Plague Tale: Requiem, достигла пикового онлайна в 4 927 игроков в день релиза 19 октября 2022 года. Таким образом, максимальный показатель Resonance пока даже немного не дотягивает до результата Requiem.

При этом делать окончательные выводы о популярности Resonance: A Plague Tale Legacy ещё рано. Игра только вышла, поэтому количество игроков и пользовательская оценка могут измениться в ближайшие дни по мере появления новых отзывов. Кроме того, ещё до релиза PC-версия игры утекла в сеть примерно за неделю до официального выхода, что также могло повлиять на стартовый онлайн. Впереди первые выходные после релиза, когда количество игроков может заметно вырасти за счёт аудитории, располагающей большим количеством свободного времени.