Resonance: A Plague Tale Legacy ушла "на золото" - релиз 27 августа

Resonance: A Plague Tale Legacy получила «золотой статус», что означает полную готовность к релизу. Студия подтвердила, что игра уже завершена и отправлена в печать. Релиз состоится 27 августа. Игрокам остаётся набраться терпения и подождать всего несколько недель, чтобы отправиться на Остров и начать новое приключение вместе с Софией.

Действие игры Resonance: A Plague Tale Legacy разворачивается за 15 лет до событий второй части серии. Главная героиня игры — София, молодая грабительница, чей побег приводит её на Остров Минотавра, который в бронзовом веке принадлежал минойской цивилизации.

Чтобы выжить, героине предстоит раскрыть тайны этого места и разгадать загадку ужасающего существа, которое, согласно мифам, обитает на этой земле. Но это ещё не конец, ведь путешествие Софии даёт ей возможность узнать больше о своём собственном прошлом.