Resonance: A Plague Tale Legacy займет чуть более 60 ГБ на PS5

По данным профильного ресурса PlayStation Game Size, размер цифровой копии приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy на PS5 составит ровно 60,450 ГБ. Игра выйдет в стартовой версии 01.001.000, в которую уже включены предрелизные исправления. Для стабильной производительности и быстрой загрузки локаций разработчики рекомендуют устанавливать клиент на скоростной твердотельный накопитель (SSD).
Проект создается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Официальный релиз намечен на 27 августа, однако функция предварительной загрузки откроется на два дня раньше — 25 августа. Это позволит пользователям заблаговременно скачать файлы, чтобы запустить игру одновременно со всем миром.
Разработчики готовят одновременный глобальный старт: серверы откроются в 16:00 по Гринвичу (GMT). Для игроков из Восточной Европы и Центральной Азии запуск станет вечерним событием — подключиться к игре можно будет в 19:00 по московскому времени или в 21:00 по времени Астаны.
Похожа на цигануху Трисс из сериала Ведьмак:
Я уж обрадовался за бомжевиков, что в 60 кадрах будет, а оказалось 60 гб займёт. 🤣 Правильно - нечего отвыкать от 25 кадров в 480р!
Странно, обычно на пс 5 вроде как игры меньше весят
А вообще странно. Я не про плойку, а в целом. Предыдущий - реквием, на пк занимал на 5 гб меньше. Если качество и продолжительность игры не пострадают, то разрабам только лишний плюс в копилку.
Первая часть понравилас, во вторую пока не играл, а эта уже похоже и вовсе отдалилась от оригинала значительно.