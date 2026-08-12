Resonance: A Plague Tale Legacy займет чуть более 60 ГБ на PS5

По данным профильного ресурса PlayStation Game Size, размер цифровой копии приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy на PS5 составит ровно 60,450 ГБ. Игра выйдет в стартовой версии 01.001.000, в которую уже включены предрелизные исправления. Для стабильной производительности и быстрой загрузки локаций разработчики рекомендуют устанавливать клиент на скоростной твердотельный накопитель (SSD).

Проект создается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Официальный релиз намечен на 27 августа, однако функция предварительной загрузки откроется на два дня раньше — 25 августа. Это позволит пользователям заблаговременно скачать файлы, чтобы запустить игру одновременно со всем миром.

Разработчики готовят одновременный глобальный старт: серверы откроются в 16:00 по Гринвичу (GMT). Для игроков из Восточной Европы и Центральной Азии запуск станет вечерним событием — подключиться к игре можно будет в 19:00 по московскому времени или в 21:00 по времени Астаны.