Resonance стартовала ниже ожиданий - издатель Pullup Entertainment опубликовал финансовые результаты

Компания Pullup Entertainment, издатель серии A Plague Tale, представила финансовые результаты за второй квартал 2026/2027 финансового года. Согласно отчёту, запуск игры Resonance: A Plague Tale Legacy оказался менее успешным, чем ожидалось.

В пресс-релизе компания признала, что старт новейшей игры не продемонстрировал той динамики, на которую она рассчитывала. Впрочем, точные показатели продаж Resonance: A Plague Tale Legacy, как и масштаб расхождения с прогнозами, раскрыты не были.

Тем не менее, вся франшиза продолжает приносить значительный доход. Совокупные траты игроков на первые две части серии приближаются к 150 миллионам евро. Только за отчётный квартал выручка от этих проектов увеличилась на 164%.

Успешными оказались и показатели Warhammer 40,000: Space Marine 2: с момента выхода игра привлекла более 15 миллионов уникальных пользователей. По данным Pullup Entertainment, важную роль в этом сыграло обновление «Третьего года», которое способствовало росту активности игроков. В частности, в Steam был зафиксирован самый высокий показатель еженедельной активности с октября 2024 года.

Выручка Pullup Entertainment во втором квартале 2026/2027 финансового года составила 57 миллионов евро, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также ожидает высоких результатов в четвёртом квартале, на который запланирован выпуск ряда новых проектов.