Сочетание эпох и смертельно опасный лабиринт Минотавра - появились подробности Resonance: A Plague Tale Legacy

Вчера состоялся анонс Resonance: A Plague Tale Legacy от студии Asobo. Вместе с тем, студия ответила на ряд вопросов и поделилась подробностями игры.
Основные особенности:
- Resonance: A Plague Tale Legacy станет приквелом к Innocence и Requiem, события которого разворачиваются за 15 лет до истории Амиции и Гуго;
- Главная героиня - София, молодая и бесстрашная грабительница, которая скрывается от преследователей и пытается разгадать тайны своего прошлого. Судьба приводит её на Остров Минотавра - мифическое место, где древние проклятия оживают, а за каждым поворотом может скрываться гибель;
- Resonance станет новым взглядом на вселенную A Plague Tale - оригинальный сюжет с упором на мифологию и личную драму;
- Остров Минотавра представляет из себя смертельно опасный лабиринт с головоломками, руинами минойской цивилизации и тайнами Макулы;
- Игра обладает сочетанием эпох - в ней будут переходы между миром средневековой Франции и древней минойской культурой, где прошлое напрямую влияет на настоящее;
- Украденная сфера, созданная Дедалом, позволяет манипулировать светом и решать головоломки;
- В игре будут скрытность, парирование, мощные удары и постоянное преследование неведомым существом;
- Записная книжка станет путеводителем Софии - через неё осуществляются исследования, получение знаний и новых улик.
По словам разработчиков, Resonance расширяет мир A Plague Tale, представляя новую героиню, свежие механики и атмосферу древнего ужаса - здесь каждое движение может стать фатальным, а выживание зависит от хитрости игрока.
Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
А могли бы просто сделать мрачный средневековый сеттинг без всей этой мистики, минотавров и управления крысами.
И был бы скучный симулятор ходьбы , да и кому сейчас интересен средневековый сетинг
Скажи это фанатам Kingdom Come: Deliverance II.🙂
Минотавром.
Головоломки? Секреты это в Remnant) Крысы выпали, Лука и все остальные выпали, т.к. непонятно зачем делать приквел, что так концовка всех поразила что надо сбавить градус?:D Стелс тоже походу выпал. И надо пойти по пути ubisoft, называя снова Plaque Tale..