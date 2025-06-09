Сочетание эпох и смертельно опасный лабиринт Минотавра - появились подробности Resonance: A Plague Tale Legacy

Вчера состоялся анонс Resonance: A Plague Tale Legacy от студии Asobo. Вместе с тем, студия ответила на ряд вопросов и поделилась подробностями игры.

Основные особенности:

Resonance: A Plague Tale Legacy станет приквелом к Innocence и Requiem, события которого разворачиваются за 15 лет до истории Амиции и Гуго;

Главная героиня - София, молодая и бесстрашная грабительница, которая скрывается от преследователей и пытается разгадать тайны своего прошлого. Судьба приводит её на Остров Минотавра - мифическое место, где древние проклятия оживают, а за каждым поворотом может скрываться гибель;

Resonance станет новым взглядом на вселенную A Plague Tale - оригинальный сюжет с упором на мифологию и личную драму;

Остров Минотавра представляет из себя смертельно опасный лабиринт с головоломками, руинами минойской цивилизации и тайнами Макулы;

Игра обладает сочетанием эпох - в ней будут переходы между миром средневековой Франции и древней минойской культурой, где прошлое напрямую влияет на настоящее;

Украденная сфера, созданная Дедалом, позволяет манипулировать светом и решать головоломки;

В игре будут скрытность, парирование, мощные удары и постоянное преследование неведомым существом;

Записная книжка станет путеводителем Софии - через неё осуществляются исследования, получение знаний и новых улик.

По словам разработчиков, Resonance расширяет мир A Plague Tale, представляя новую героиню, свежие механики и атмосферу древнего ужаса - здесь каждое движение может стать фатальным, а выживание зависит от хитрости игрока.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.