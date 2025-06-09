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Resonance: A Plague Tale Legacy 2026 г.
6.1 15 оценок

Сочетание эпох и смертельно опасный лабиринт Минотавра - появились подробности Resonance: A Plague Tale Legacy

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся анонс Resonance: A Plague Tale Legacy от студии Asobo. Вместе с тем, студия ответила на ряд вопросов и поделилась подробностями игры.

Основные особенности:

  • Resonance: A Plague Tale Legacy станет приквелом к Innocence и Requiem, события которого разворачиваются за 15 лет до истории Амиции и Гуго;
  • Главная героиня - София, молодая и бесстрашная грабительница, которая скрывается от преследователей и пытается разгадать тайны своего прошлого. Судьба приводит её на Остров Минотавра - мифическое место, где древние проклятия оживают, а за каждым поворотом может скрываться гибель;
  • Resonance станет новым взглядом на вселенную A Plague Tale - оригинальный сюжет с упором на мифологию и личную драму;
  • Остров Минотавра представляет из себя смертельно опасный лабиринт с головоломками, руинами минойской цивилизации и тайнами Макулы;
  • Игра обладает сочетанием эпох - в ней будут переходы между миром средневековой Франции и древней минойской культурой, где прошлое напрямую влияет на настоящее;
  • Украденная сфера, созданная Дедалом, позволяет манипулировать светом и решать головоломки;
  • В игре будут скрытность, парирование, мощные удары и постоянное преследование неведомым существом;
  • Записная книжка станет путеводителем Софии - через неё осуществляются исследования, получение знаний и новых улик.

По словам разработчиков, Resonance расширяет мир A Plague Tale, представляя новую героиню, свежие механики и атмосферу древнего ужаса - здесь каждое движение может стать фатальным, а выживание зависит от хитрости игрока.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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5
Resonance: A Plague Tale Legacy
2026 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
prorock

А могли бы просто сделать мрачный средневековый сеттинг без всей этой мистики, минотавров и управления крысами.

4
Walcraft

И был бы скучный симулятор ходьбы , да и кому сейчас интересен средневековый сетинг

4
Viking90 Walcraft

Скажи это фанатам Kingdom Come: Deliverance II.🙂

shurasick876
постоянное преследование неведомым существом;

Минотавром.

3
bohdan2015

Головоломки? Секреты это в Remnant) Крысы выпали, Лука и все остальные выпали, т.к. непонятно зачем делать приквел, что так концовка всех поразила что надо сбавить градус?:D Стелс тоже походу выпал. И надо пойти по пути ubisoft, называя снова Plaque Tale..

2