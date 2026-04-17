Resonance: A Plague Tale Legacy 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.6 69 оценок

Создатели приключения Resonance: A Plague Tale Legacy показали новые скриншоты

monk70 monk70

Хотя о Resonance: A Plague Tale Legacy давно не было ничего слышно, её выход по-прежнему запланирован на 2026 год для PS5, Xbox Series и ПК.

Asobo Studio недавно выпустила три новых скриншота своей приключенческой игры, действие которой происходит за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. Игроки возьмут на себя роль Софии, которая отправится в эпическое путешествие по острову Минотавра.

Мы можем увидеть Resonance: A Plague Tale Legacy снова на летних конференциях, и особенно на Xbox Games Showcase 7 июня.

Скриншоты
Комментарии:  3
hamshut

Вот самый неинтересный персонаж, если честно.
Лучше бы за девчонку оставили геймплей.

6
Neko-Acheron

Какие текстуры... просто муа

5