ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resonance: A Plague Tale Legacy 27.08.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.4 90 оценок

Создатели Resonance: A Plague Tale Legacy подтвердили, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров

monk70 monk70

Asobo Studio готовится к выпуску Resonance: A Plague Tale Legacy, нового начала и свежего взгляда на серию приключенческих стелс-игр. Разработчики стремятся охватить как можно более широкую аудиторию, и это демонстрируется не только изменениями в игровом процессе.

Поскольку игра анонсирована как приквел и будет посвящена Софии, которая станет новой героиней для многих, так как ранее играла второстепенную роль в A Plague Tale: Requiem, разработчики хотят, чтобы её история была понятна широкой аудитории.

В подтверждение своих амбиций разработчики подготовили 17 языковых версий, включая русскую локализацию. Наличие русского перевода в официальном сообщении является окончательным подтверждением того, что разработчики позаботились и о русскоговорящих игроках. Остаётся только ждать 27 августа, когда игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox Game Pass.

18
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
RGrek

К чему эта новость, если о наличии ру языка в игре было понятно ещё с появления страницы в стим. Это уже некст лвл сосисок какой-то.

3
Riebeck

Спасибо и на том

DannySPB88

Мне кажется одной из фишек первых двух частей были диалоги между Амисией и Хьюго, с характерным французским акцентом. Как будто субтитров в таком случае действительно достаточно)