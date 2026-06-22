Создатели Resonance: A Plague Tale Legacy подтвердили, что игра получит перевод на русский язык в виде субтитров

Asobo Studio готовится к выпуску Resonance: A Plague Tale Legacy, нового начала и свежего взгляда на серию приключенческих стелс-игр. Разработчики стремятся охватить как можно более широкую аудиторию, и это демонстрируется не только изменениями в игровом процессе.

Поскольку игра анонсирована как приквел и будет посвящена Софии, которая станет новой героиней для многих, так как ранее играла второстепенную роль в A Plague Tale: Requiem, разработчики хотят, чтобы её история была понятна широкой аудитории.

В подтверждение своих амбиций разработчики подготовили 17 языковых версий, включая русскую локализацию. Наличие русского перевода в официальном сообщении является окончательным подтверждением того, что разработчики позаботились и о русскоговорящих игроках. Остаётся только ждать 27 августа, когда игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox Game Pass.