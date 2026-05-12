Создатели Resonance: A Plague Tale Legacy показали новые скриншоты

В Resonance: A Plague Tale Legacy игрокам предстоит отправиться по следам своей команды, исследуя невероятно детализированный мир и раскрывая его тайны.
Разработчики обещают множество живописных и атмосферных локаций — от древних руин и затерянных поселений до опасных территорий, скрывающих мрачные секреты прошлого. Каждое новое место может не только удивить красотой, но и рассказать больше о мире игры и его истории.
Похоже, путешествие станет одной из ключевых особенностей проекта — с упором на исследование, атмосферу и постепенное раскрытие загадок вселенной A Plague Tale.
Первые две игры очень понравились - не без минусов, но в целом очень здорово) Ну и красиво очень, и эмоционально - в финале второй игры только каменный не прослезится... Плюс разрабы красавчики в том плане, что вообще запилили для этих игр свой движок, что почти подвиг в наши дни. К концу второй игры крыс будет столько, что просто челюсть отвисает)) И это благодаря грамотной реализации на движке во многом. Пейзажи во второй части - вообще отдельный разговор: красиво даже на ПК-"картошке". Музыка в обеих частях отличная тоже - даже саундтреки в свое время приобрел. Первую часть сначала, - каюсь, - прошел на пиратке. Потом ее раздали в EGS, и прошел уже ее. А потом там же докупил вторую часть - издатель адекватный и в РУ-регионе не блокирует покупки
Очень интригует, как они преподнесут сюжет, если во второй части София об этой заразе вроде как ни сном ни духом.
предыдущие части лучше
Без тех героев это уже не та игра.... проходил почти залпом 1-2 часть с русской озвучкой, сюжет прям тронул меня впервые за много лет
P.S. Хотя я не любитель стелса думал не понравится... ну залип=) надеюсь для Resonance: A Plague Tale Legac написали реально интересную историю если нет... будет очередной пустышкой... с название A Plague Tale что бы купили=)
скорее всего и тут не будет оптимезации как у 1 и 2