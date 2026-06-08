Создатели Resonance: A Plague Tale Legacy показали новые скриншоты и поделились подробностями

Новые скриншоты и подробности Resonance: A Plague Tale Legacy раскрывают свежие детали приквела о Софии — героине, знакомой игрокам по A Plague Tale: Requiem. Игра расскажет о прошлом контрабандистки и расширит лор Прима Макула — загадочной чумы из основной дилогии.

События развернутся за 15 лет до встречи Софии и Амиции на острове Минотавра. Главной особенностью проекта станет переключение между несколькими временными линиями: средневековьем, где действует София, и эпохой Минойской цивилизации. Разработчики также намекают на второго важного героя, чья история будет раскрываться через флешбеки.

По словам авторов:

Перед вами разворачивается новая история во вселенной A Plague Tale, где жизни двух героев переплетают судьба и непостижимое наследие Макулы.

Остров Минотавра станет полноценным игровым пространством с лабиринтами, древними механизмами и ловушками. Asobo Studio делает акцент не только на исследовании, но и на экшене: София заметно отличается от Амиции и с детства владеет боевыми навыками, поэтому серия впервые получит более развитую систему ближнего боя.

При этом чума и крысы по-прежнему останутся ключевой угрозой. В недавнем трейлере разработчики уже показали огромные стаи крыс, которые вновь станут частью геймплея.

За музыкальное сопровождение отвечает Оливье Деривьер — композитор A Plague Tale: Innocence, A Plague Tale: Requiem и Dying Light 2 Stay Human.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится 27 августа на PS5, Xbox Series X|S и ПК.