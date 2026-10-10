Создатели Resonance дистанцировались от идеологических споров вокруг женских персонажей в индустрии

Ожесточенные сетевые дискуссии вокруг внешности женских персонажей и навязывания идеологических рамок затронули многие крупные релизы индустрии. На фоне споров вокруг таких проектов как Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up и сюжетных игр команды Don't Nod авторы Resonance: A Plague Tale Legacy озвучили собственное видение творческого процесса. Французская студия Asobo Studio предпочла занять прагматичную позицию, дистанцировавшись от публичных конфликтов.

Нельзя сказать, что команда держится в стороне от подобных дебатов, поскольку эти вопросы возникают внутри коллектива, как и в любой другой группе людей. Однако главное правило студии заключается исключительно в написании увлекательной истории. В период запуска разработки Innocence подобные темы вообще не находились в центре внимания индустрии, поэтому создавался просто искренний образ персонажа.

- Дэвид Дедейн, креативный директор Asobo Studio

Креативный директор студии Дэвид Дедейн пояснил, что разработчики не стремятся соответствовать сиюминутным трендам или обслуживать политические запросы активистов. В ходе беседы постановщик отметил, что коллектив не изолирован от общественных настроений, однако при написании сценария на первом месте всегда остается драматургия.

Отдельное внимание в интервью уделили взаимоотношениям главной героини Софии и ее спутницы Лени. На фоне попыток аудитории найти в диалогах скрытые социальные подтексты ведущий сценарист Кэрол-Энн Банульс подчеркнула отказ команды от навешивания однозначных ярлыков.

Главной задачей было показать историю искреннего доверия между людьми в момент смертельной опасности. Это идея совместного выживания в жестоком мире, где персонажи опираются на взаимную поддержку, поэтому искусственно определять статус дружбы или романтической связи не требовалось.

- Дэвид Дедейн, ведущий сценарист Asobo Studio

По словам Банульс, психологический портрет ключевых действующих лиц прорабатывается сценаристами на 4000%. Дедейн добавил, что во время командных вычиток текста хорошо прописанные герои фактически сами диктуют авторам свои реакции на происходящие события. Любые фразы, звучащие неестественно для сформированного характера Софии, немедленно удаляются из финального сценария.

Руководство студии также подчеркнуло, что выбор пола главного героя обусловлен исключительно художественной задачей конкретного произведения. Дедейн заявил, что следующий проект компании вполне может получить мужского протагониста, если этого потребует концепция сюжета, поскольку творческая искренность стоит выше любых ожиданий рынка.