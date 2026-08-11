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Resonance: A Plague Tale Legacy 27.08.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.3 117 оценок

Стали известны предварительные системные требования Resonance: A Plague Tale Legacy

monk70 monk70

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа, и AMD представила предварительные системные требования для ПК. Эти ранние характеристики охватывают только процессоры и видеокарты AMD.

Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор AMD Ryzen 5 3600 или эквивалентный, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT или эквивалентная. Также игре потребуется 50 ГБ свободного места на диске (AMD рекомендует использовать SSD). AMD рекомендует использовать AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon RX 6800.

К сожалению, AMD не указала частоту кадров, разрешение или настройки графики, на которые рассчитаны эти характеристики ПК. Поэтому будем надеяться, что Asobo и Microsoft раскроют более подробную информацию.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 или более поздняя версия (64-бит)
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или эквивалентный
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: AMD Radeon RX 5700 XT или эквивалентная
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 50 ГБ SSD

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 или более поздняя версия (64-бит)
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X или эквивалентный
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: AMD Radeon RX 6800 или эквивалентная
  • DirectX: Версия 12
  • Место на диске: 50 ГБ SSD
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13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
barabear

Настолько нищие разрабы, что не смогли второй пк с нвидиа и интел купить?

15
VigitalART

Вчера скачал первую часть. Даже на сейчас графен отличный. Интересная игра 😀

8
Алексей8888

Ну ничего так средненько)

1
North235

Нормально. Поиграю на ультрах. И может даже в 4к.

1