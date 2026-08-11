Стали известны предварительные системные требования Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа, и AMD представила предварительные системные требования для ПК. Эти ранние характеристики охватывают только процессоры и видеокарты AMD.
Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор AMD Ryzen 5 3600 или эквивалентный, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT или эквивалентная. Также игре потребуется 50 ГБ свободного места на диске (AMD рекомендует использовать SSD). AMD рекомендует использовать AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту AMD Radeon RX 6800.
К сожалению, AMD не указала частоту кадров, разрешение или настройки графики, на которые рассчитаны эти характеристики ПК. Поэтому будем надеяться, что Asobo и Microsoft раскроют более подробную информацию.
Минимальные:
- ОС: Windows 10 или более поздняя версия (64-бит)
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или эквивалентный
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: AMD Radeon RX 5700 XT или эквивалентная
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 или более поздняя версия (64-бит)
- Процессор: AMD Ryzen 7 5800X или эквивалентный
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: AMD Radeon RX 6800 или эквивалентная
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 50 ГБ SSD
Настолько нищие разрабы, что не смогли второй пк с нвидиа и интел купить?
Вчера скачал первую часть. Даже на сейчас графен отличный. Интересная игра 😀
Ну ничего так средненько)
Нормально. Поиграю на ультрах. И может даже в 4к.