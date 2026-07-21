Творчество без задержек: Resonance: A Plague Tale Legacy получит фоторежим в день выхода

Разработчики приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy из Asobo Studio официально подтвердили, что популярная функция фоторежима (Photo Mode) будет доступна с первого дня. Студия решила не откладывать выпуск инструмента на последующие патчи, предоставив пользователям полную творческую свободу с момента запуска. Визуальные настройки позволят детально фиксировать кинематографичные сцены в режиме реального времени.

Внедрение данной функции с первых дней релиза призвано подчеркнуть выверенный визуальный стиль и резкий контраст между игровыми локациями. Путешествуя по зловещим улицам Венеции, лагерю выживших и загадочному острову, пользователи смогут оценить уникальное освещение и густую мрачную атмосферу каждого места, делая снимки с любых удобных точек обзора.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy назначен на 27 августа для ПК (в сервисах Steam и EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X|S, причем подписчики Xbox Game Pass смогут бесплатно оценить новинку прямо в день её выхода.