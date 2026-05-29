В базе данных южнокорейского регулятора обнаружили упоминание Resonance: A Plague Tale Legacy

Поклонников мрачной франшизы A Plague Tale, похоже, ждет скорый анонс. На форуме ResetEra обратили внимание на свежую запись в базе южнокорейского регулятора GRAC: 28 мая 2026 года ведомство зарегистрировало проект Resonance: A Plague Tale Legacy. Присвоение возрастного ценза обычно означает, что разработка вышла на финишную прямую и игру представят в самое ближайшее время.

Главной интригой утечки стала смена издателя. Заявку подал европейский холдинг Plaion GmbH, тогда как оригинальную дилогию о приключениях Амиции и Гуго выпускала французская Focus Entertainment. Такая рокировка явно указывает на крупные бизнес-перестановки за кулисами проекта.

В треде отметили, что игра получила несколько секунд экранного времени на недавнем показе AG French Direct, где было подтверждено: релиз состоится в 2026 году. Участники игрового сообщества уверены: полноценный геймплейный трейлер с точной датой выхода покажут на грядущей презентации Xbox Games Showcase