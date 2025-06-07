В сеть просочился тизер новой части A Plague Tale

В сеть просочился тизер новой игры Resonance: A Plague Tale Legacy, третьей части популярной серии A Plague Tale. Выход проекта запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Главной героиней станет София — капитан корабля, знакомая игрокам по второй части франшизы.

Тизер появился в официальном аккаунте разработчиков Asobo Studio на платформе Threads 5 июня. Однако кроме этого поста официальных объявлений не последовало. Вероятно, он был опубликован случайно раньше времени.

Учитывая высокий интерес к серии, анонс игры, скорее всего, станет частью Xbox Games Showcase 2025, который пройдет завтра вечером. Но быть может анонс состоится сегодня во время Future Games Show.