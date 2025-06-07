В сеть просочился тизер новой части A Plague Tale

В сеть просочился тизер новой игры Resonance: A Plague Tale Legacy, третьей части популярной серии A Plague Tale. Выход проекта запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Главной героиней станет София — капитан корабля, знакомая игрокам по второй части франшизы.
Тизер появился в официальном аккаунте разработчиков Asobo Studio на платформе Threads 5 июня. Однако кроме этого поста официальных объявлений не последовало. Вероятно, он был опубликован случайно раньше времени.
Учитывая высокий интерес к серии, анонс игры, скорее всего, станет частью Xbox Games Showcase 2025, который пройдет завтра вечером. Но быть может анонс состоится сегодня во время Future Games Show.
Там в конце второй части намёк на то, что события третьей части будут происходить в наше время с возрождением младенца, который несёт проклятье. Как-то странно, что София будет ГГ, нестыковка. UPD: судя по оформлению названия, это спин-офф, а не триквел.
опять это дно
талантливые разрабы, но не понимаю зачем тянут эту лямку A Plague Tale, после второй части нужно было переходить на что-то другое
Это спин-офф а не 3 часть
интересно, как в 3й части они вернут Гюго, если она будет
Ни как. В третьей части будет перерождённый ребёнок с проклятием, это же показали в конце второй части.
Это вообще что за игра то будто какие то древние времена Рим что ли.
Вторая часть была просто великолепная история, и был намёк на 3 часть в наше время, видимо не покупаем
А что за гг такая? Амиша или как там ее звали в первых двух была горячей сучкой
Либо фейк, т.к. в конце второй части тизерили наше время+качество видео низкое (а сам тизер слишком резкий, бессвязный и сумбурный). Либо спинофф.
А даже если бы события скакали между современностью и средневековьем, то между Софией и Амицией взяли бы опять Амицию, ибо чума - это, в первую очередь, ее тема.
Скорее всего "тизер" нагенерили нейронкой.