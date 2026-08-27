Время пришло: отправляйтесь навстречу легенде и древнему злу - состоялся релиз Resonance: A Plague Tale Legacy

Состоялся релиз Resonance: A Plague Tale Legacy — приключенческого экшена от студии Asobo Studio и издательства Focus Entertainment Publishing. Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а также с первого дня входит в Xbox Game Pass.

Действие Resonance: A Plague Tale Legacy разворачивается за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. В центре истории находится София — молодая и решительная искательница приключений, которая отправляется на далёкий остров Минотавра, пытаясь раскрыть тайны собственного прошлого. Вместе со своей близкой подругой Лени она сталкивается с опасными врагами и смертельными испытаниями, а также узнаёт правду о связи своей семьи с островом.

Игра предлагает новый взгляд на вселенную A Plague Tale, делая заметный акцент на боевой системе. София с юных лет училась сражаться и выживать, а её стиль боя основан на скорости, точности и ловкости. Игрокам предстоит противостоять нескольким врагам одновременно, использовать парирование и мощные удары, а также применять хитрость и быстрые реакции, чтобы пережить опасные столкновения.

Resonance: A Plague Tale Legacy доступна на PS5, Xbox Series X|S и ПК. На Xbox игра также поддерживает Play Anywhere, позволяя играть на консоли и ПК без дополнительной покупки.