Xbox Game Pass пополнится 10 играми до начала сентября - среди них новая A Plague Tale

Microsoft представила вторую волну пополнений Xbox Game Pass на август 2026 года. С 18 августа по 1 сентября подписчикам станут доступны 10 новых игр, причём главным релизом станет Resonance: A Plague Tale Legacy, которая появится в сервисе одновременно с выходом 27 августа.

Первыми подписку пополнят Egging On 18 августа, а 19 августа к ней присоединятся BlazBlue Entropy Effect X, Relooted и Vapor World: Over The Mind. 20 августа выйдет Starsand Island, 25 августа — Aerial_Knight's DropShot и Blood Dungeon.

После Resonance: A Plague Tale Legacy 31 августа в Game Pass появится Young Suns, а 1 сентября подборку завершит Shelldiver. Игры будут доступны на разных уровнях подписки и платформах, включая Xbox Series X|S, ПК и облако.

Одновременно Microsoft напомнила, что в конце августа из Game Pass уйдут пять игр, среди которых The Witcher 3: Wild Hunt. В сентябре первой крупной потерей сервиса станет NBA 2K26.