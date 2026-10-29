ПК-версия Resonance of Fate получит поддержку нативного 4K, HDR и 120 FPS

Студия tri-Ace анонсировала Resonance of Fate: Enhanced Remaster — масштабное графическое и техническое обновление для ПК-версии культовой JRPG. Релиз DLC состоится в эту пятницу, 30 октября 2026 года, в Steam. Для его запуска потребуется наличие на аккаунте базовой версии Resonance of Fate / End of Eternity 4K/HD Edition.

Апгрейд принесет ряд важных улучшений, среди которых нативная поддержка разрешения 4K, HDR и повышенная частота кадров до 120 FPS. Кроме того, разработчики обновили текстуры персонажей и окружения, а также добавили функцию двукратного ускорения геймплея (2x Game Speed).

Оригинальная Resonance of Fate, вышедшая в 2010 году и известная в Японии под названием End of Eternity, представляет собой самобытную JRPG. Сюжет рассказывает о приключениях Ваширона, Зефира и Лин в мире, построенном вокруг гигантской башни Базель. Боевая система игры завязана на использовании огнестрельного оружия, позиционировании и координации совместных атак.

Системные требования для ПК-версии выглядят следующим образом:

Спойлер

Минимальные: ОС: 64-разрядная Windows 11

Процессор: Intel Core i5-3330 или AMD FX-8350

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti или AMD Radeon HD 7770

DirectX: Версии 12

Место на диске: 90 МБ

Дополнительно: Для игры в разрешении 1280 × 720 со сглаживанием (Anti-Aliasing). Рекомендованные: ОС: 64-разрядная Windows 11

Процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: Версии 12

Место на диске: 90 МБ

Дополнительно: Для игры в разрешении 3840 × 2160 со включенным сглаживанием (Anti-Aliasing).

Напомним, что в 2018 году оригинальная игра уже получала ремастер в разрешении 4K/HD для PlayStation 4 и PC.