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Resonance of Fate 16.02.2010
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Открытый мир
7.7 56 оценок

Состоялся релиз Resonance of Fate Enhanced Remaster для PS5 и ПК

Gruz_ Gruz_

Студия tri-Ace объявила о релизе Resonance of Fate Enhanced Remaster для PS5 и ПК. Стоимость обновленного издания составляет 34,99 доллара. Пользователи, ранее приобрёлшие версию Resonance of Fate 4K/HD Edition для PlayStation 4 или ПК, могут обновиться до актуального ремастера за 9,99 доллара.

Оригинальная JRPG, вышедшая в 2010 году, запомнилась игрокам уникальной боевой системой, завязанной на тактическом использовании огнестрельного оружия. В 2018 году проект уже получал переиздание с подзаголовком 4K/HD Edition. Свежая версия Enhanced Remaster предлагает нативную поддержку разрешения 4K и технологии HDR, двукратное ускорение игрового процесса, а также частоту кадров до 120 FPS.

События Resonance of Fate разворачиваются в далеком будущем, где остатки человечества выживают внутри Базеля — гигантского механического комплекса, поддерживающего условия для жизни. Сюжет повествует о трех наемниках, которые оказываются втянуты в масштабный конфликт, затрагивающий интересы правящего класса мегаполиса.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
bysaturn

Так эти клоуны буквально патч продают, как dlc. PG задрал сжирать часть слов.

1
Melodic Osrik

на плойке тоже 4к 120 фпс? а на бокс почему не выпустили?

Kenn1y

На ПК же и так 4к было, опять покупать надо?