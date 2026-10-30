Состоялся релиз Resonance of Fate Enhanced Remaster для PS5 и ПК

Студия tri-Ace объявила о релизе Resonance of Fate Enhanced Remaster для PS5 и ПК. Стоимость обновленного издания составляет 34,99 доллара. Пользователи, ранее приобрёлшие версию Resonance of Fate 4K/HD Edition для PlayStation 4 или ПК, могут обновиться до актуального ремастера за 9,99 доллара.

Оригинальная JRPG, вышедшая в 2010 году, запомнилась игрокам уникальной боевой системой, завязанной на тактическом использовании огнестрельного оружия. В 2018 году проект уже получал переиздание с подзаголовком 4K/HD Edition. Свежая версия Enhanced Remaster предлагает нативную поддержку разрешения 4K и технологии HDR, двукратное ускорение игрового процесса, а также частоту кадров до 120 FPS.

События Resonance of Fate разворачиваются в далеком будущем, где остатки человечества выживают внутри Базеля — гигантского механического комплекса, поддерживающего условия для жизни. Сюжет повествует о трех наемниках, которые оказываются втянуты в масштабный конфликт, затрагивающий интересы правящего класса мегаполиса.