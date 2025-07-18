Кооперативный симулятор крысиного ресторана Restaurats собрал свыше 50 тысяч вишлистов

Restaurats — кооперативная игра от СНГ-команды toR Studio, в которой нужно управлять средневековым рестораном с персоналом-крысами. Стало известно, что она преодолела первый крупный рубеж: количество вишлистов в Steam на ее счету достигло 51,5 тысяч.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь издательства Polden Publishing Кирилл Орешкин. По его словам, Restaurats получает по 2-3 тысячи вишлистов в день на фоне возникшего «полу-хайпа». В частности, ролики по игре в TikTok и YouTube уже могут похвастаться сотнями тысячами просмотров.

Еще несколько цифр по Restaurats:

показы Restaurats в Steam за последний месяц превысили 3 млн. Из них 4% конвертировались в посещения страницы игры — 126,1 тысяча;

21% посетивших страницу Restaurats пользователей — жители СШA. Далее идут игроки из России (15%), Китая (7%), Гонконга (7%) и Южной Кореи (6%);

в топе самых желаемых готовящихся к релизу игр в Steam у Restaurats 902 место.

Дата релиза Restaurats пока неизвестна.