"Время крыс вечно": Restaurats от toR Studio заработала более полумиллиона долларов за первую неделю

Кооперативный симулятор средневекового ресторана с крысами в главной роли, Restaurats, продемонстрировал успешный старт. Проект от студии toR Studio, изданный Polden Publishing, вышел в Steam 7 ноября.

По данным главы издательства, за первые 6 дней валовая выручка игры составила 551 тысячу долларов, а продажи превысили 41 тысячу копий. Чистый доход проекта достиг отметки в 475,8 тысяч долларов. Сообщается, что производственный бюджет игры, составивший от 100 до 200 тысяч долларов, уже полностью окупился.

На данный момент Restaurats занимает 2 место по выручке среди всех игр Polden Publishing. Пользователи Steam приняли новинку тепло, о чем свидетельствуют 90% положительных отзывов. Игроки отмечают увлекательный кооперативный режим и общую хаотичную, но веселую атмосферу. Пиковый онлайн проекта превысил 2500 одновременных игроков.