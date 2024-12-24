Авторы 2.5D платформера Restitched, в духе Little Big Planet, представили новый геймплейный трейлер

Restitched — это новый 2.5D платформер от студии Trixel Creative, который обещает быть захватывающим и увлекательным. Игра рассказывает историю медвежонка Стаффи, который отправляется на поиски своих корней, сталкиваясь с разрушенным сообществом, поглощенным корпоративной жадностью и тиранией. По пути Стаффи находит новых друзей и врагов, а также открывает новые локации.

Одной из главных особенностей Restitched является мощный редактор уровней, Build Mode, который позволяет игрокам создавать свои собственные приключения для Стаффи. В этом режиме можно проектировать уникальные платформенные уровни, а также делиться своими творениями в мастерской Steam или исследовать работы других пользователей.

Редактор уровней предоставляет отличную игровую площадку для песочницы. Хотя точная дата выхода игры еще не объявлена, ожидания вокруг проекта уже велики благодаря его увлекательному сюжету, настройке персонажей и очаровательной эстетике.