Для ReStory: Chill Electronics Repairs вышел кооперативный мод с режимом соревнования

Меню мода

Для симулятора ремонта электроники ReStory: Chill Electronics Repairs вышел неофициальный мод ReStory Multiplayer, позволяющий играть вдвоём по сети. С его помощью можно не только вместе работать в мастерской, но и соревноваться друг с другом в скорости ремонта устройств.

В кооперативном режиме второй игрок присоединяется к сохранению хоста. Участники работают в одной мастерской, пользуются общим складом деталей и кошельком, перемещают предметы и выполняют задания. При этом у каждого остаётся собственный верстак, поэтому можно заниматься ремонтом параллельно. Время и переход к следующему игровому дню синхронизированы между игроками.

Помимо кооператива, мод добавляет режим Versus. В нём оба участника получают одинаковое сломанное устройство и должны собрать его быстрее соперника. Доступны обычный и хардкорный режимы: во втором случае каждая ошибка при сборке заставляет начинать ремонт заново и добавляет пять секунд штрафного времени. После завершения заезда можно провести реванш.

Versus Mode

Модификация создана с помощью Co-op Anything, набора инструкций и инструментов для ИИ-агентов, предназначенного для разработки кооперативных модов. Заявлены переводы всех меню и уведомлений на девять языков оригинальной игры, включая русский.

Для игры через интернет можно подключиться по IP-адресу, используя Porthole, ZeroTier или Radmin VPN. В моде также реализована возможность подключения через Steam, однако автор заявляет что это подключение не тестировалось.

Подключение из главного меню

Последняя версия ReStory Multiplayer — 0.13.3 — вышла 30 октября 2026 года в день написания статьи. По данным автора опыт игры без багов не гарантирован. При этом обоим игрокам необходимы одинаковые версии игры и мода, а одновременно поддерживаются только два участника.

Скачать мод можно бесплатно прямо с нашего сайта по ссылке выше.