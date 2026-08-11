Инди-игра про ремонт старых консолей ReStory окупилась за 12 часов и заработала 3 миллиона долларов за несколько дней

Небольшой уютный симулятор ReStory неожиданно стал одним из самых успешных инди-релизов августа. Игра о ремонте старой электроники в Токио середины 2000-х уже через 12 часов после выхода полностью окупила свой бюджет, а спустя несколько дней принесла разработчикам около $3 миллионов.

В ReStory игрок управляет магазином электроники, где нужно чинить старые приставки, камеры и другие устройства для необычных клиентов. Главная идея проекта строится на ностальгии по эпохе PlayStation 1, когда вместо известных брендов здесь встречаются вымышленные аналоги вроде «Nony PlayMachines» и «Mapple Mypods».

По словам главы издателя tinyBuild Алекса Ничипорчика, уже на следующий день после релиза игра заработала более $1 миллиона и продалась тиражом почти 80 тысяч копий. К 10 августа продажи достигли отметки в $3 миллиона.

Успех игры подтверждают и отзывы игроков. В Steam ReStory получила статус «крайне положительные» — около 96% пользователей оценили проект положительно.

Перед выходом у игры были и спорные моменты: некоторые игроки обвиняли разработчиков в использовании ИИ для создания отдельных изображений в трейлерах. Авторы ReStory эти обвинения отвергли, заявив, что все игровые материалы созданы их собственной командой художников без применения генеративного ИИ.