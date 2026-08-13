Разработчики симулятора ремонта техники ReStory празднуют хорошие продажи и готовят бесплатный контент

Разработчики расслабляющего симулятора ReStory: Chill Electronics Repairs отчитались крупных коммерческих успехах своего проекта, который сумел преодолеть знаковую отметку в 300 000 проданных копий всего за семь дней с момента релиза. В честь этого выдающегося достижения создатели подготовили специальный праздничный видеоролик для сообщества и подчеркнули, что данный триумф является для них лишь самым началом долгого пути. Авторы уже запустили в производство первое бесплатное контентное дополнение с уникальным гаджетом, а также начали активную проработку долгосрочной дорожной карты обновлений, куда войдут контентные патчи, интересные коллаборации и платные DLC.

Параллельно с этим состоялся официальный релиз цифрового саундтрека игры в Steam, который успешно прошёл все необходимые проверки со стороны администрации площадки. Музыкальный альбом содержит в себе 10 оригинальных композиций от композитора М. Харви Би, причём все треки представлены сразу в двух аудиоверсиях: чистой студийной записи и в специальной внутриигровой фильтрации под ретро-радио. Авторы отдельно подчеркнули, что вся музыка полностью очищена от авторских прав, благодаря чему стримеры и блогеры могут безопасно проводить трансляции без риска получить блокировку монетизации.

Приятным сюрпризом для фанатов сделали обновление официального цифрового артбука, объём которого увеличился более чем в два раза и вырос с 20 до 45 страниц печатного контента. В новую версию создатели добавили ранее отсутствовавшие эскизы ключевых персонажей, а также подробные первоначальные наброски различных электронных гаджетов. Все три цифровых продукта теперь объединены в специальный праздничный набор Supporter Edition формата «Заверши комплект», позволяющий преданным фанатам докупить недостающие элементы со скидкой и выразить финансовую поддержку команде.

Одновременно с выпуском творческих материалов разработчики развернули техническое обновление под номером 1.0.010r, призванное устранить ряд критических ошибок в коде. Свежий патч полностью решает давнюю проблему со слишком долгими сохранениями игрового прогресса, которая в некоторых случаях приводила к внезапному вылету приложения на рабочий стол. Кроме того, программисты ликвидировали неприятный блокирующий баг с пропажей крепёжных винтов внутри ремонтируемых устройств и исправили мелкую графическую ошибку с отображением проводки у персонажа Робби.