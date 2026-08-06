ReStory: Chill Electronics Repairs вышла в Steam

6 августа вышел симулятор ремонта электроники из 2000х в Токио под названием ReStory: Chill Electronics Repairs. В этой игре вы управляете мастерской по ремонту электроники и скрупулёзно восстанавливаете ностальгические девайсы эпохи нулевых, включая официально лицензированные консоли Atari. Вам также предстоит общаться с клиентами – каждый из них имеет собственную жизненную историю, на которую могут повлиять ваши решения.



Ремонтируйте разные девайсы, чистите их от пыли, паяете платы, кастомизируете девайсы под свой вкус, закупайтесь деталями в интернет магазине, общайтесь с прохожими и многое другое



В игре также несколько концовок, всё зависит от вашего выбора и действий.

ReStory: Chill Electronics Repairs стоит 450 рублей по скидке до 21 августа.