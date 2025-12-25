ReStory: Chill Electronics Repairs за неделю собрала более 100 тысяч вишлистов в Steam

Уютный симулятор ремонтной мастерской ReStory: Chill Electronics Repairs уверенно стартовал в Steam — всего за неделю после анонса игру добавили в список желаемого более 100 тысяч пользователей. Проект сразу привлёк внимание атмосферой Токио середины 2000-х и ностальгическим подходом к геймплею.
В ReStory игрокам предстоит ремонтировать культовую электронику прошлых лет: от тамагочи и кассетных плееров Walkman до ретро-консолей Atari. Важной частью игры станет общение с клиентами — через диалоги и истории посетителей постепенно раскрывается сюжет.
Разработкой занимается армянская студия Mandragora, известная по I Am Future, Skyhill и Freaky Awesome, а издателем выступает tinyBuild. На фоне высокого интереса игра уже поднялась на 332-е место в списке самых ожидаемых проектов Steam, обогнав ряд крупных релизов, а пиковый онлайн плейтеста достиг 1,8 тысячи человек.
Релиз ReStory: Chill Electronics Repairs намечен на 2026 год, точная дата выхода пока не объявлена.
Игра очень приятна, но стоит отметить, что тут больше восстановление из вторичных деталей, чем ремонт. Так как мы не проверяем платы и не смотрим, что где пробито или каратнуло… но игра все равно хорошая ( ну бета мне зашла )