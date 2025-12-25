ЧАТ ИГРЫ
ReStory: Chill Electronic Repairs 2026 г.
Логические, Симулятор, Инди, Менеджер, От первого лица, Ретро
6.3 3 оценки

ReStory: Chill Electronics Repairs за неделю собрала более 100 тысяч вишлистов в Steam

IKarasik IKarasik

Уютный симулятор ремонтной мастерской ReStory: Chill Electronics Repairs уверенно стартовал в Steam — всего за неделю после анонса игру добавили в список желаемого более 100 тысяч пользователей. Проект сразу привлёк внимание атмосферой Токио середины 2000-х и ностальгическим подходом к геймплею.

Симулятор ремонта ReStory: Chill Electronic Repairs возвращает в Японию начала 2000-х

В ReStory игрокам предстоит ремонтировать культовую электронику прошлых лет: от тамагочи и кассетных плееров Walkman до ретро-консолей Atari. Важной частью игры станет общение с клиентами — через диалоги и истории посетителей постепенно раскрывается сюжет.

Разработкой занимается армянская студия Mandragora, известная по I Am Future, Skyhill и Freaky Awesome, а издателем выступает tinyBuild. На фоне высокого интереса игра уже поднялась на 332-е место в списке самых ожидаемых проектов Steam, обогнав ряд крупных релизов, а пиковый онлайн плейтеста достиг 1,8 тысячи человек.

Релиз ReStory: Chill Electronics Repairs намечен на 2026 год, точная дата выхода пока не объявлена.

6
1
Комментарии:  1
Neko-Aheron

Игра очень приятна, но стоит отметить, что тут больше восстановление из вторичных деталей, чем ремонт. Так как мы не проверяем платы и не смотрим, что где пробито или каратнуло… но игра все равно хорошая ( ну бета мне зашла )