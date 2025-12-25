ReStory: Chill Electronics Repairs за неделю собрала более 100 тысяч вишлистов в Steam

Уютный симулятор ремонтной мастерской ReStory: Chill Electronics Repairs уверенно стартовал в Steam — всего за неделю после анонса игру добавили в список желаемого более 100 тысяч пользователей. Проект сразу привлёк внимание атмосферой Токио середины 2000-х и ностальгическим подходом к геймплею.

В ReStory игрокам предстоит ремонтировать культовую электронику прошлых лет: от тамагочи и кассетных плееров Walkman до ретро-консолей Atari. Важной частью игры станет общение с клиентами — через диалоги и истории посетителей постепенно раскрывается сюжет.

Разработкой занимается армянская студия Mandragora, известная по I Am Future, Skyhill и Freaky Awesome, а издателем выступает tinyBuild. На фоне высокого интереса игра уже поднялась на 332-е место в списке самых ожидаемых проектов Steam, обогнав ряд крупных релизов, а пиковый онлайн плейтеста достиг 1,8 тысячи человек.

Релиз ReStory: Chill Electronics Repairs намечен на 2026 год, точная дата выхода пока не объявлена.