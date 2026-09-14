ReStory продалась тиражом более 500 тысяч копий - бесплатное обновление добавит новое устройство и клиента

Продажи ReStory превысили 500 тысяч копий. Издатель tinyBuild и российская студия Mandragora Studio сообщили о достижении этого результата спустя чуть больше месяца после выхода симулятора мастерской по ремонту электроники. Бесплатное обновление с новым контентом станет доступно 21 сентября.

ReStory вышла на ПК в Steam 6 августа и предлагает игрокам открыть собственную мастерскую в Японии эпохи Y2K. Пользователям предстоит восстанавливать разнообразную электронику начала 2000-х годов: мобильные телефоны, игровые консоли, музыкальные плееры, фотоаппараты, карманные устройства, цифровых питомцев и бытовую технику.

Процесс ремонта включает разборку, очистку, пайку, покраску и сборку устройств. Для поиска необходимых деталей можно пользоваться внутриигровым интернет-магазином через стилизованный под эпоху веб-браузер. Параллельно игрокам приходится управлять финансами мастерской, принимать заказы и развивать бизнес.

Важной частью ReStory стали истории клиентов. Общение с посетителями мастерской и решения игрока влияют на развитие нелинейного сюжета и судьбы персонажей. При этом разработчики делают ставку на спокойную атмосферу и ностальгию по электронике начала 2000-х.

Отдельного внимания заслуживают официально лицензированные устройства Atari, включая Atari 2600 и Jaguar, которые также можно ремонтировать в игре благодаря сотрудничеству с компанией.

Первое бесплатное обновление ReStory выйдет 21 сентября. Разработчики добавят в него новое устройство и нового клиента, однако их конкретные особенности пока не раскрываются.