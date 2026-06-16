ReStory выйдет уже этим летом - симулятор ремонта техники превратит ностальгию по 2000-м в полноценный бизнес

Издательство tinyBuild и российская студия Mandragora объявили, что ReStory — необычный симулятор ремонта электроники в антураже Японии эпохи Y2K — выйдет на PC уже этим летом. Пока точная дата релиза не раскрывается, однако игроки уже могут познакомиться с проектом благодаря новой демоверсии, доступной в рамках фестиваля Steam Next Fest.

В центре ReStory находится собственная мастерская по ремонту техники. Игрокам предстоит восстанавливать культовые устройства начала 2000-х годов: мобильные телефоны, игровые консоли, карманные приставки, музыкальные плееры, цифровые камеры и даже бытовую электронику. При этом проект делает ставку не только на механику ремонта, но и на атмосферу эпохи, которую многие игроки до сих пор вспоминают с теплотой.

Разработчики обещают детализированный процесс восстановления устройств. Пользователям придется разбирать технику, откручивать детали, очищать компоненты, паять платы, перекрашивать корпуса и собирать гаджеты заново. Помимо работы в мастерской, игрокам предстоит искать запчасти через встроенный ретро-браузер, управлять финансами бизнеса и принимать новые заказы.

Одной из главных особенностей ReStory станет сюжетная составляющая. Каждый клиент приходит не только с неисправным устройством, но и со своей историей. Общение с посетителями и принятые решения будут влиять на развитие событий и судьбы персонажей, формируя нелинейное повествование.

Новая демоверсия расширяет возможности предыдущих тестовых версий. В ней появились дополнительные устройства для ремонта, включая Atari Lynx и другие лицензированные системы Atari. Благодаря официальному сотрудничеству с легендарной компанией в игре также будут представлены Atari 2600, Jaguar и ряд других классических консолей. Кроме того, в демо добавили инструмент аэрографии, позволяющий кастомизировать внешний вид техники.

На фоне множества симуляторов магазинов и мастерских ReStory выделяется не столько экономической составляющей, сколько сочетанием расслабляющего игрового процесса, ностальгии по технологической культуре начала XXI века и уютной атмосферы японских городских улиц. Если разработчикам удастся реализовать все заявленные идеи, проект может стать одним из самых необычных инди-релизов этого года для поклонников ретротехники и неспешных симуляторов.