Симулятор мастерской ReStory выйдет 6 августа

Издатель tinyBuild и студия Mandragora объявили, что симулятор ремонта электроники ReStory выйдет 6 августа на PC (Steam).

В игре пользователям предстоит управлять собственной мастерской по ремонту техники в Японии начала 2000-х годов. Игроки будут восстанавливать культовые устройства той эпохи — мобильные телефоны, игровые консоли, портативные приставки, электронных питомцев, музыкальные плееры, фотоаппараты, бытовую технику и многое другое.

Процесс ремонта включает разборку устройств, очистку компонентов, пайку, покраску, замену деталей и последующую сборку. Недостающие запчасти можно заказывать через встроенный браузер, стилизованный под интернет начала 2000-х.

Помимо ремонта, в ReStory предстоит общаться с клиентами, узнавать их истории и принимать решения, которые повлияют на развитие нелинейного сюжета, судьбы персонажей и успех мастерской.

Одной из особенностей игры станет официальное сотрудничество с Atari — в игре появятся лицензированные консоли компании, включая Atari 2600, Atari Jaguar и другие устройства, которые можно будет ремонтировать.