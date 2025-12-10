Симулятор ремонта ReStory: Chill Electronic Repairs возвращает в Японию начала 2000-х

Издатель tinyBuild и студия Mandragora, известная по I Am Future, анонсировали ReStory — симулятор, где игроку предстоит управлять собственной мастерской по ремонту электроники в Японии эпохи рубежа тысячелетий. Релиз игры на PC через Steam ожидается в 2026 году.

По словам директора Mandragora Евгения Кистерова, ReStory — это личная ностальгия по времени, когда люди обменивались полифоническими рингтонами через инфракрасные порты и перематывали кассеты карандашом. Он отмечает, что японские компании того периода оставили огромный след в мировых технологиях, а Токио начала 2000-х стал идеальным местом действия для игры.

Игрокам предстоит чинить культовые устройства эпохи: мобильные телефоны, игровые консоли (включая официально лицензированные Atari 2600 и Jaguar), портативные системы, цифровых питомцев, бытовую технику, музыкальные плееры и фотоаппараты. Каждое устройство сопровождается историями клиентов, а решения игрока влияют на разветвляющийся сюжет.

ReStory сочетает тактильный геймплей ремонта с управлением магазином и общением с колоритными персонажами. Игроки будут аккуратно откручивать, чистить, паять, перекрашивать и собирать устройства, а при необходимости покупать запчасти через внутриигровой старомодный веб-браузер. Каждое взаимодействие с клиентами отражается на их жизни и развитии мастерской.

Ключевыми особенностями игры станут удовлетворяющий ремонт гаджетов, управление магазином, нелинейный сюжет, ностальгия по Y2K и лицензированные консоли Atari. ReStory обещает умиротворяющую атмосферу, позволяющую погрузиться в работу с гаджетами на фоне живописных японских пейзажей.

Ранее успешные игры про ремонт и восстановление, такие как PC Building Simulator и PowerWash Simulator, показали востребованность жанра. ReStory же добавляет к этому уникальный сеттинг и ностальгический шарм начала 2000-х, что делает проект особенно привлекательным для любителей спокойного и увлекательного геймплея.