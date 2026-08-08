Симулятор ремонта техники ReStory: Chill Electronics Repairs продался тиражом в 100 тысяч копий за сутки

Релиз симулятора ремонтной мастерской ReStory: Chill Electronics Repairs от студии Mandragora и издательства tinyBuild обернулся большим успехом. Разработчики официально объявили, что всего за 24 часа с момента релиза игра разошлась тиражом почти в 100 000 проданных копий, а пиковый онлайн в Steam превысил отметку в 15 000 одновременных пользователей.

Проект предлагает игрокам погрузиться в ламповую атмосферу Токио середины 2000-х годов и вручную восстанавливать ретро-гаджеты: от культовых телефонов-раскладушек до портативных консолей.

Помимо отличных финансовых показателей, симулятор получил восторженные отзывы как от игрового комьюнити, так и от профильной прессы. На платформе Steam пользовательский рейтинг новинки держится на планке в 97% положительных обзоров. На агрегаторе Metacritic средняя оценка игры от критиков составила 84 балла из 100. Разработчики поблагодарили аудиторию за колоссальную поддержку и отметили, что уже вовсю заняты производством первого патча, который исправит технические баги и добавит улучшения на основе отзывов игроков.