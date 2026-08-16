Сотни игроков лишились ReStory: Chill Electronics Repairs после отмены ключей - издатель призвал покупать игры в Steam

Издатель tinyBuild отменил 649 ключей ReStory: Chill Electronics Repairs, из-за чего сотни игроков потеряли доступ к игре в своих библиотеках Steam. Компания заявила, что большинство аннулированных ключей распространялись через сомнительные площадки перепродажи.

ReStory: Chill Electronics Repairs — уютный симулятор ремонта электроники от студии Mandragora, который недавно вышел в Steam и быстро получил положительные отзывы игроков. Однако успех игры привлёк внимание перекупщиков, которые начали массово распространять ключи через сторонние магазины.

Глава tinyBuild Алекс Ничипорчик объяснил, что некоторые продавцы приобрели ключи по региональным ценам, а затем перепродавали их дешевле глобальной стоимости игры. В результате издатель был вынужден отменить такие активации.

«Мы только что аннулировали 649 ключей активации ReStory: Chill Electronics Repairs, большинство из которых, как было подтверждено, были проданы на сомнительных сайтах по перепродаже ключей», — заявили в tinyBuild.

Игрокам, которые купили игру на подобных площадках и потеряли доступ, компания посоветовала обращаться в поддержку тех сайтов, где были приобретены ключи.

При этом под раздачу попали и некоторые покупатели официальных партнёров tinyBuild. После жалоб издатель начал разбираться в ситуации и заменять ошибочно отключённые ключи.

Алекс Ничипорчик также напомнил игрокам, что слишком выгодные предложения на сторонних площадках могут оказаться рискованными, и посоветовал приобретать игры напрямую через Steam.

«Просто покупайте игры в Steam. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это так и есть».

Несмотря на неприятную ситуацию с ключами, разработчики продолжают развивать ReStory: Chill Electronics Repairs и планируют выпускать для игры бесплатные обновления с новым контентом.