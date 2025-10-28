Когда время подчиняется тебе: экшен-адвенчура Retrace the Light выходит 20 ноября

Издатель GlintForge и студия Xiaming Game объявили дату выхода стильной экшен-адвенчуры Retrace the Light, где игрокам предстоит управлять временем и исследовать сознание человека. Игра выйдет 20 ноября на ПК (Steam и Epic Games Store) по цене $17.99, а позже появится на PlayStation 5 и Xbox Series.

События разворачиваются в 3323 году, когда человечество научилось лечить психические расстройства с помощью искусственного интеллекта — Примуса. Этот сверхразум следит за эмоциональным состоянием людей и корректирует их психику ради создания «идеального» мира. Для выполнения грязной работы Примус создает Энфорсера Десема — бойца, способного проникать в цифровые проекции человеческих умов, называемые Зеркальными лабиринтами, и уничтожать воплощения паранойи и страха.

Однако одна из миссий заканчивается провалом — Десем теряет память и вынужден заново пройти путь к истине, восстанавливая обрывки воспоминаний и раскрывая тайну мира, где всё человеческое может быть стерто ради порядка.

Главная фишка Retrace the Light — способность манипулировать временем. Герой оставляет за собой след света, по которому может мгновенно вернуться, чтобы избегать атак врагов, телепортироваться через препятствия и решать пространственные головоломки.

Игроков ждут динамичные сражения, семь боевых модулей и двадцать дополнительных улучшений для настройки стиля боя, схватки с гигантскими механическими боссами и пять альтернативных концовок, зависящих от принятых решений.

Retrace the Light продолжает традицию инди-игр с временными механиками, заложенную классической Braid, и обещает стать новым словом в жанре философского экшена о памяти, времени и человечности.