Для симулятора проката подержаных видеокассет Retro Rewind анонсировали обновление с подержаными видеоиграми

Пока конкуренты заняты копированием друг у друга и перекупкой популярных стримеров, Retro Rewind, ворвавшийся в нишу "симуляторов магазина" месяц назад, планирует эту нишу перевернуть.

На релизе эта игра представляла из себя симулятор пункта проката подержаных видеокассет.

Это уже принесло им прибыль и некоторую известность (100 000 копий игры продано за первую же неделю).

Разработчики намерены закрепить успех - и переманить себе ещё часть игроков.

За счёт добавления в игру возможности сдачи напрокат б/у картриджей для приставок.

Как и в случае с видеокассетами, названия и обложки видеоигр будут процедурно генерируемыми - а значит, каждый игрок сможет предложить своим NPC-покупателям что-то не только забавное, но и уникальное!

Картриджи завезут через несколько месяцев.

На более ближайшее же будущее запланированы поддержка управления геймпадом и упрощение хранения товарных запасов.