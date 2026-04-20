Для симулятора проката подержаных видеокассет Retro Rewind анонсировали обновление с подержаными видеоиграми

Пока конкуренты заняты копированием друг у друга и перекупкой популярных стримеров, Retro Rewind, ворвавшийся в нишу "симуляторов магазина" месяц назад, планирует эту нишу перевернуть.
На релизе эта игра представляла из себя симулятор пункта проката подержаных видеокассет.
Это уже принесло им прибыль и некоторую известность (100 000 копий игры продано за первую же неделю).
Разработчики намерены закрепить успех - и переманить себе ещё часть игроков.
За счёт добавления в игру возможности сдачи напрокат б/у картриджей для приставок.
Как и в случае с видеокассетами, названия и обложки видеоигр будут процедурно генерируемыми - а значит, каждый игрок сможет предложить своим NPC-покупателям что-то не только забавное, но и уникальное!
Картриджи завезут через несколько месяцев.
На более ближайшее же будущее запланированы поддержка управления геймпадом и упрощение хранения товарных запасов.
Подержанные, но небесполезные (с) гы
Кстати вчера скачал (Retro Rewind) есть мод который заменяет картинки на коробках от кассет на реальные обложки фильмов 80x-90x, +мод трейлеры к фильмам 80-х и 90-х годов более 6 часов видеороликов с трейлерами к фильмам и рекламными роликами старых блокбастеров) думаю потом мод сделают будут реальные картриджи с реальными названиями игр и картинками=)