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Retro Rewind - Video Store Simulator 17.03.2026
Симулятор, Инди
6.5 21 оценка

В симуляторе видеопроката из 90-х Retro Rewind появились консоли и картриджи из 80-х и 90-х

BADR007 BADR007

В популярном экономическом симуляторе Retro Rewind - Video Store Simulator вышло долгожданное крупное обновление.

Изначально в игре можно было управлять только классическим прокатом видеокассет (VHS), но теперь разработчики добавили возможность продавать и сдавать в аренду подержанные игровые консоли и картриджи. В магазине можно выделить отдельные зоны под ретро-гейминг. Появились узнаваемые аналоги игровых систем (NES/Dendy, Sega Mega Drive, Super Nintendo) и картриджи с играми тех времен.

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Обновления 1
13
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
hpi

Рыцарь под грибами оригинально.

2
Matpoc2

Надо было сначала добавить аудиокассеты с виниловыми пластинками, а уж потом картриджи с dvd и компакт дисками( музыка)