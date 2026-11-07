В симуляторе видеопроката из 90-х Retro Rewind появились консоли и картриджи из 80-х и 90-х

В популярном экономическом симуляторе Retro Rewind - Video Store Simulator вышло долгожданное крупное обновление.

Изначально в игре можно было управлять только классическим прокатом видеокассет (VHS), но теперь разработчики добавили возможность продавать и сдавать в аренду подержанные игровые консоли и картриджи. В магазине можно выделить отдельные зоны под ретро-гейминг. Появились узнаваемые аналоги игровых систем (NES/Dendy, Sega Mega Drive, Super Nintendo) и картриджи с играми тех времен.