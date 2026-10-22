Собери идеальную схему и раскрой тайны загадочного мира - Retroneer запускает плейтест в Steam

Любителям головоломок, сложных механизмов и бесконечных экспериментов стоит обратить внимание на Retroneer — необычный рогалик, в котором предстоит создавать электрические схемы и искать самые эффективные способы использования ресурсов. Разработчики представили новый трейлер и запустили тестирование игры в Steam.

В роли Ретронера игрокам предстоит исследовать загадочный мир Amplitude, собирать цепи из различных компонентов и постоянно совершенствовать собственные конструкции. Здесь многое зависит не от скорости реакции, а от умения правильно комбинировать элементы и находить нестандартные решения.

Особую роль играют специальные предметы Trinkets и мощные модули, способные кардинально менять работу созданных механизмов. Экспериментируя с их сочетаниями, можно добиваться впечатляющих результатов и постепенно раскрывать секреты игрового мира.