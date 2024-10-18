Представлен релизный трейлер 16-битных платформеров RetroRealms: Halloween и Ash vs Evil Dead

Студия Boss Team Games выпустила релизный трейлер 16-битных платформеров RetroRealms: Halloween и Ash vs Evil Dead, основанных на культовых франшизах «Хэллоуин» и «Эш против Зловещих мертвецов».

Разработчики рекомендуют покупать оба проекта, поскольку это открывает «доступ к новым возможностям». В пресс-релизе студия подчеркнула, что этот комплект позволит игрокам получить уникальный опыт. При этом за каждую из игр разработчики просят 2420 рублей в российском Steam. Таким образом, "уникальный опыт" обойдется желающим в 4840 рублей.

Кроме того, студия работает над полноценной игрой по «Хэллоуину» на движке Unreal Engine 5, в создании которой принимает участие сам Джон Карпентер. Дата её релиза пока не раскрыта.