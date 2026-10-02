Ретрофутуристический хоррор RetroSpace вышел на PC и консолях

RetroSpace от венгерской студии The Wild Gentlemen и издателя Kwalee поступила в продажу 1 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S . Игра получила «очень положительные» отзывы в Steam — рейтинг составляет 92% на основе первых обзоров.

События разворачиваются на космической станции «Аврора-5», которую поглотила разумная чёрная дыра . Игрокам достаётся роль простого уборщика, ставшего последней надеждой человечества: коридоры заполнены гибридами животных и растений, а время вокруг сошло с ума . Главная особенность — свобода действий: врагов можно обходить, заманивать в ловушки, взламывать турели или атаковать напрямую . Система Mutamods позволяет получать мутации с суперспособностями, но они могут иметь необратимые побочные эффекты .

Игроки хвалят классический геймплей симулятора погружения, необычные возможности (вроде полётов на огнетушителе), густую атмосферу и низкую цену. Среди недостатков называют баги, проблемы с оптимизацией на Steam Deck и управление с контроллера.