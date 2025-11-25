Вышел новый трейлер космо-хоррора RetroSpace

Разработчики "иммерсивного диско-панк космо-хоррора" RetroSpace выпустили новый трейлер своего научно-фантастического прокта, который не только демонстрирует геймплей, но и раскрывает сюжет.

Вы были простым уборщиком, а теперь вы - последняя надежда всего человечества! Космическую станцию поглотила разумная черная дыра, по коридорам бродят странные гибриды животных и растений, и даже само время вокруг вас сошло с ума. Пробейте путь через проклятую станцию, чтобы найти дорогу домой. Сможете ли вы спасти человечество? Или лучше спастись самому? Выбор за вами!

Враги на станции Aurora 5 совершенно не похожи друг на друга, и вам придется проявить изобретательность в борьбе с ними. Понимание и запоминание их поведения, особых способностей и слабых мест станет ключом к выживанию. Кроме того, вам придется бороться с различными факторами окружающей среды. Например, системы безопасности могут быть очень опасны, если не найти способ превратить их в ловушки или даже в союзников.

Не любите конфликты? Вы предпочитаете прятаться в темноте или искать способ обойти врага? Или вы из тех, кто сходит с ума и атакует противника его же пылающей частью тела? Выбор за тобой, уборщик! RetroSpace позволяет решать ситуации по-разному.

RetroSpace запланирована на выход в Steam во втором квартале 2026 года. Платформа пока одна - PC.