На VK Play вышел бесплатный постапокалиптический шутер Return Alive

В игре нужно стать наемником и противостоять опасностям ради ресурсов

Студия KOG выпустила на площадке VK Play свой сетевой постапокалиптический шутер с видом сверху — Return Alive. Он доступен бесплатно — текстовый перевод на русский язык есть.

События разворачиваются в мире, пережившем катастрофу. Геймеры выступают наемниками, которые ради выживания человечества охотятся за ресурсами на опасной территории.

Шутер предлагает как PvP-, так и PvPvE-режимы (формат экстракшена) с несколькими картами. В каждом нужно сражаться — на выбор для этого дают персонажей с уникальными способностями, которых можно постепенно развивать, делая мощнее.

Return Alive требует тактического подхода и командной работы при игре с друзьями. В шутере действует система сезонов.